Dal Sudamerica sono sicuri: Beckham David Castro Espinosa sarà un giocatore del Lugano.
Anzi, secondo quanto scrive il giornalista argentino Mariano Olsen, il 22enne colombiano sarebbe già in volo verso il Ticino, dove una volta arrivato sosterrà le visite mediche prima di sottoscrivere un accordo triennale con i bianconeri.
Alto 176cm, Castro è un’ala mancina che viene principalmente impiegata a sinistra, ma può giocare anche a destra.
In questa stagione con il Millonarios di Bogotà ha siglato 3 gol e fornito 3 assist in 15 partite del massimo campionato colombiano.