Il Como ha ottenuto la promozione in Serie A.

I lariani hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Cosenza, ma grazie al contemporaneo ko del Venezia a La Spezia hanno chiuso al secondo posto la Serie B. Per Nsame (entrato all’82’), Ballet (assente) e compagni si tratta di un ritorno a 21 anni dall’ultima volta. -A un mese dal via di Euro 2024 aumentano le grane per Murat Yakin. Dopo gli infortuni di Denis Zakaria e Fabian Schaer, a complicare le cose in casa c’è un problema fisico anche per Ruben Vargas. L’esterno elvetico è uscito per un problema dopo solo 32 minuti nel ko del suo Augsburg 1-0 con lo Stoccarda.

