Mondiali di calcio
Il Consiglio federale si congratula con la Nazionale: «Storico»
Svizzera in delirio per la sua nazionale di calcio.
Keystone
Dopo la vittoria ai rigori contro la Colombia ai Mondiali di calcio, la Svizzera è in delirio. E ben due membri del Consiglio federale si sono congratulati con la Nazionale.
«Un passo storico verso la finale! Congratulazioni di cuore a tutta la Nazionale», ha scritto il presidente della Confederazione Guy Parmelin sul social X. Ha inoltre condiviso immagini e video festosi dal Messico, dove si trova attualmente per colloqui economici.
La sua delegazione indossava berretti rossi, mentre lui stesso sfoggiava una sciarpa rossa e bianca.
Il ministro dello sport Martin Pfister ha dichiarato tramite il canale del DDPS su X: «La Nazionale sta scrivendo la storia dello sport svizzero! Per la prima volta dai Mondiali in casa del 1954, la Svizzera è di nuovo ai quarti di finale di un Mondiale. È pazzesco! La squadra entusiasma l'intero Paese ed è un modello per la prossima generazione di sportivi. Bravi!».
Bundesrat Martin Pfister, Sportminister:— VBS - DDPS (@vbs_ddps) July 7, 2026
«Die Nati schreibt Schweizer Sportgeschichte! Erstmals seit Heim-WM 1954 steht die 🇨🇭 wieder in WM-Viertelfinal. Wahnsinn! Die Mannschaft begeistert das ganze Land und ist Vorbild für die nächste Sport-Generation. Bravo!» @nati_sfv_asf https://t.co/Pd4z1sFp4o