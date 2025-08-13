  1. Clienti privati
Calcio In vista dell'incontro col Celje, il Crus predica la massima serietà

Swisstxt

13.8.2025 - 19:51

L'allenatore dell'FC Lugano Mattia Croci-Torti (foto d'archivio).
L'allenatore dell'FC Lugano Mattia Croci-Torti (foto d'archivio).
KEYSTONE

Il risultato è già ampiamente compromesso, ma il Lugano proverà comunque a onorare la competizione nel ritorno del Q3 di Conference League contro lo Celje.

SwissTXT

13.08.2025, 19:51

13.08.2025, 19:59

Nonostante il 5-0 di partenza, i bianconeri dovranno ripartire dalla bella partita vista contro il Basilea.

Mattia Croci-Torti, che spera di ottenere un risultato positivo, predica la massima serietà possibile: «Dovremo portare rispetto sia per la maglia che per i tifosi».

In Slovenia ci sarà qualche cambiamento a livello di formazione per via delle defezioni: «Giocherà chi è meno stanco» ha concluso il Crus.

