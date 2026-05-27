Eagles
Un anno dopo aver vinto il suo primo trofeo nazionale (la FA Cup), il Crystal Palace ha conquistato la sua prima coppa europea.
La finale di Conference League ha sorriso infatti agli inglesi, vittoriosi 1-0 sul Rayo Vallecano. Il primo tempo è stato piuttosto chiuso e nervoso, con un maggiore possesso londinese ma poche occasioni. La ripresa si è invece aperta subito con la rete di Mateta, lesto a ribadire in rete una ribattuta del portiere Batalla. Le Eagles sono poi andate due volte vicinissime al raddoppio, senza fortuna. Gli assalti spagnoli invece hanno prodotto ben poco.