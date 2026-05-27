La finale di Conference League ha sorriso infatti agli inglesi, vittoriosi 1-0 sul Rayo Vallecano. Il primo tempo è stato piuttosto chiuso e nervoso, con un maggiore possesso londinese ma poche occasioni. La ripresa si è invece aperta subito con la rete di Mateta, lesto a ribadire in rete una ribattuta del portiere Batalla. Le Eagles sono poi andate due volte vicinissime al raddoppio, senza fortuna. Gli assalti spagnoli invece hanno prodotto ben poco.