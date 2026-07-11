I campioni del mondo in carica affrontano gli elvetici, tornati a questo traguardo dopo 72 anni.

Il CT Scaloni ha però frenato l'entusiasmo, sottolineando le qualità della Nati: «La Svizzera è un'ottima squadra, spinge sempre in avanti e lotta su ogni pallone. Sarà un avversario difficile, abbiamo molto rispetto».

Scaloni ha poi risposto alle accuse sui presunti favoritismi arbitrali. «Sono critiche normali, molti non vogliono vederci vincere perché siamo campioni in carica», ha concluso l'argentino.