Il presidente Tony Bloom, il capitano Lewis Dunk e l'allenatore Fabian Hürzeler. Imago - blue Sport

Oggi il Brighton è uno dei modelli più studiati del calcio europeo. Ma dietro al successo dei Seagulls c'è una storia fatta di sopravvivenza, rivoluzione e intuizioni che hanno trasformato un club a un passo dal fallimento in una realtà stabile nel calcio che conta.

Hai fretta? blue News riassume per te Fondato nel 1901, il Brighton ha vissuto il suo primo apice con la promozione del 1979 e la finale di FA Cup del 1983.

Negli anni '90 il club ha rischiato di sparire dopo la vendita del Goldstone Ground, sopravvivendo grazie ai tifosi.

Con Tony Bloom, il Brighton si è reinventato: scouting, dati e plusvalenze lo hanno reso un modello europeo.

Oggi, tra leader come Dunk e talenti come Mitoma, i Seagulls sono una realtà stabile nel calcio dei miliardi. Mostra di più

C'è un filo invisibile che unisce il fumo del pub Seven Stars di Ship Street, dove nel giugno 1901 nacque il Brighton & Hove Albion, alle luci accecanti della Premier League.

Eppure, nel celebrare questi 125 anni di storia, i Seagulls non raccontano solo un susseguirsi di risultati, ma una vera e propria epopea di sopravvivenza.

Quello che oggi il mondo ammira come uno dei modelli più studiati del calcio europeo - fatto di scouting chirurgico, plusvalenze milionarie e un'identità di gioco riconoscibile - non è nato dal nulla.

È il risultato di un percorso passato attraverso fallimenti evitati per centimetri ed esili forzati. Una ricostruzione paziente che ha saputo trasformare una piccola realtà della costa sud inglese in una sorta di laboratorio del calcio d'élite.

Celebrare questo traguardo significa soprattutto ricordare che, non molto tempo fa, il club rischiava di sparire: ogni dribbling o tackle all'Amex Stadium è, in fondo, la vittoria di chi non ha mai smesso di lottare per il proprio diritto di esistere.

L'era Bamber e il sogno di Wembley

Prima del buio, tuttavia, ci fu la luce. Dopo decenni di quasi anonima stabilità, il Brighton toccò il cielo con un dito sotto la lungimirante presidenza di Mike Bamber.

Fu l'epoca d'oro di Peter Ward, l'uomo capace di trasformare in gol ogni respiro dello stadio, il bomber che trascinò i Seagulls per la prima volta in First Division nel 1979.

Quel ciclo irripetibile culminò nella leggendaria finale di FA Cup del 1983 contro il Manchester United. Per novanta minuti, l'Inghilterra vide il piccolo Brighton sfiorare l'impossibile: un 2-2 che resta scolpito nella memoria collettiva, prima che il replay consegnasse il trofeo ai Red Devils con un netto 4-0.

Fu il punto più alto della storia del club nel ventesimo secolo, un presagio di grandezza che però, paradossalmente, precedette anni assai cupi.

L'«M23 Derby»

L'identità moderna del Brighton affonda le radici negli anni '70, in quella che è considerata una delle rivalità più insolite del calcio inglese: quella con il Crystal Palace.

Nonostante i 70 chilometri di distanza, il cosiddetto «M23 Derby» - dal nome dell'autostrada che collega il Sussex a Londra - esplose a causa dell'accesa competizione tra i due manager dell'epoca, Alan Mullery (Brighton) e Terry Venables (Palace), ex compagni di squadra al Tottenham ed eterni rivali.

Imago L'allenatore Alan Mullery (a sinistra) ai tempi del Brighton.

Il punto di non ritorno fu un infuocato secondo replay di FA Cup nel 1976, giocato a Stamford Bridge, vinto dalle Aquile per 1-0.

Al termine di una partita tesissima e piena di decisioni arbitrali contestate, Mullery venne scortato fuori dal campo dalla polizia mentre veniva pesantemente insultato dai tifosi avversari.

La situazione degenerò quando un sostenitore del Palace gli svuotò addosso una tazza di caffè bollente. Fu allora che Mullery, zuppo e fuori di sé dalla rabbia, tirò fuori una manciata di monete dalle tasche, le gettò a terra e urlò verso la tribuna: «Questo è tutto quello che valete, Crystal Palace!».

Fu proprio in quel clima di sfida totale che nacque il mito dei Seagulls: per rispondere ai cori dei tifosi del Palace che si autodefinivano Eagles (Aquile), i sostenitori del Brighton iniziarono a gridare ritmicamente «Seagulls!» (Gabbiani).

Il soprannome piacque così tanto che, nel 1977, il club decise di abbandonare ufficialmente il vecchio stemma con i delfini per adottare il gabbiano, oggi icona globale del club.

Il tradimento e l'esilio

Il patrimonio di passione costruito in quegli anni rischiò però di sparire negli anni '90. La crisi che ha rischiato di cancellare il Brighton dalla mappa non arrivò per demeriti sportivi, ma per una gestione societaria predatrice.

Sotto la presidenza di Bill Archer, il club vendette lo storico Goldstone Ground nel 1997. L'uomo d'affari non vedeva nell'Albion un progetto sportivo, ma un asset immobiliare da liquidare.

L'operazione fu condotta con una segretezza quasi militare: dopo aver rimosso clandestinamente dallo statuto la clausola che impediva ai direttori di trarre profitto dagli asset, Archer e il suo braccio destro David Bellotti vendettero il terreno per 7,4 milioni di sterline.

La notizia venne tenuta nascosta finché l'accordo non fu irrevocabile, lasciando la squadra e i tifosi senza casa e senza un piano per il futuro.

In quel momento buio, il grido «Stand or Fall» - il motto che dal 1907 invita a restare uniti nel bene o nel male - smise di essere un semplice verso della marcia Sussex by the Sea per diventare un ordine di battaglia esistenziale.

Come disse il poeta punk Attila the Stockbroker, storico tifoso dei Seagulls: «Hanno venduto il nostro passato per un pugno di sterline, ma non potranno mai vendere lo spirito che infesta queste colline».

An iconic moment in our history. 💙 #OnThisDay in 1997, Robbie Reinelt scored the goal that kept us in the Football League. 😅 pic.twitter.com/Yq9HUVRyJk — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 3, 2023

Lo spettro dell'Hereford

Il momento della verità arrivò il 3 maggio 1997. Senza più una casa e con la società a pezzi, il Brighton si giocò tutto nell'ultima giornata di campionato sul campo dell'Hereford United.

Era lo scontro diretto per non retrocedere tra i dilettanti: l'Hereford doveva vincere, ai Seagulls bastava un pareggio. Sotto di un gol e a un passo dalla sparizione definitiva, fu Robbie Reinelt a ribadire in rete una palla vagante dopo un palo colpito da Maskell.

Quel pareggio fu il battito cardiaco che permise a un club clinicamente morto di restare nel calcio professionistico. Senza quel tocco ravvicinato, la favola moderna dell'Albion non sarebbe mai iniziata.

Il campo dove ha giocato il Brighton dopo aver perso la propria casa. Imago

La resistenza nel deserto del Withdean

In quegli anni di nomadismo forzato tra Gillingham e il precario stadio d'atletica Withdean, la sopravvivenza non fu un miracolo, ma il frutto di una mobilitazione popolare senza precedenti.

I tifosi organizzarono marce di protesta, boicottaggi pubblicitari e raccolte fondi disperate per coprire le spese legali attraverso il fondo «Alive and Kicking».

Paul Samrah, il commercialista che guidò la battaglia legale e la campagna «Bring Home The Albion», divenne l'anima razionale di quella resistenza.

Sulle pagine del quotidiano locale «The Argus» riassunse così l'essenza di quegli sforzi: «Non stavamo solo lottando per una squadra, stavamo lottando per il diritto di una comunità di esistere».

Quella strenua difesa della propria identità trovò finalmente un approdo sicuro nel 2009, quando Tony Bloom assunse il controllo del club, trasformando la sopravvivenza in ambizione.

Genio dei dati e tifoso da generazioni, Bloom - che aveva costruito la propria fortuna applicando complessi modelli statistici al mondo delle scommesse - fu chiaro fin dal suo arrivo nel 2009: «Il mio obiettivo è rimettere il club dove merita, con fondamenta solide che nessuno possa più scuotere».

Una vita con la maglia dei Seagulls, il capitano Lewis Dunk. Imago

Lewis Dunk: una vita da gabbiano

Con l'inaugurazione dell'Amex Stadium nel 2011, la visione di Tony Bloom ha trovato in Paul Barber l'architetto gestionale ideale: sotto la sua guida come Chief Executive, il club ha attivato una metamorfosi che va ben oltre i risultati sul campo.

Lo stadio non è stato solo una nuova casa, ma il quartier generale di una sorta di rivoluzione che ha trasformato l'Albion da realtà precaria a modello d'eccellenza globale.

In questa ascesa, Lewis Dunk resta l'unico elemento di continuità assoluta: il capitano è il testimone oculare di una scalata irripetibile, il ponte vivente che ha trasportato l'anima dei Seagulls dalle trincee del fango fino alle luci della ribalta europea.

Entrato nelle giovanili nel 2003, il roccioso difensore centrale ha raccontato al «The Guardian»: «Ricordo i prefabbricati del Withdean e il camminare sulla pista di atletica... vedere dove siamo ora sembra un sogno a occhi aperti».

Il capitano è cresciuto negli anni difficili, diventando il pilastro di una difesa capace di adattarsi a filosofie opposte, dalla trincea dei primi anni in Premier League al coraggio dei palcoscenici internazionali.

Algoritmi e plusvalenze

Il «Modello Brighton» si poggia oggi su una pianificazione scientifica che trasforma il mercato in ricchezza. Barber ha spiegato: «Cerchiamo valore dove gli altri non sanno guardare».

I numeri danno ragione alla sua strategia: l'acquisto di Moisés Caicedo per 5 milioni di euro e la sua rivendita al Chelsea per 115 milioni di sterline è il manifesto di questo sistema, seguito dalle operazioni su Marc Cucurella e Alexis Mac Allister, passati per cifre complessive superiori ai 100 milioni.

Kaoru Mitoma, un esterno difficile da fermare. Imago

Se Lewis Dunk è la memoria vivente del Brighton, Pascal Gross ne è stato il primo architetto moderno. Arrivato nell’estate del 2017, è stato lui a segnare il primo storico gol del club in Premier League, aprendo simbolicamente una nuova era.

Da allora è diventato molto più di un centrocampista: leadership silenziosa, intelligenza tattica, corsa instancabile e continuità.

Dopo la parentesi al Borussia Dortmund nell'estate 2024, il suo ritorno nel gennaio 2026 ha chiuso un cerchio emotivo e tecnico, riportando al centro del progetto uno dei volti più rappresentativi dell’era Bloom.

Accanto a lui, il Brighton ha continuato a evolversi. E oggi, il volto più spettacolare di questa trasformazione è forse Kaoru Mitoma.

Reclutato lontano dai riflettori e cresciuto all'interno di un sistema che valorizza ogni dettaglio, il giapponese è diventato uno degli esterni più imprevedibili d'Europa: accelerazioni, dribbling e quella leggerezza che incarna perfettamente il calcio dei Seagulls.

Fabian Hürzeler è alla guida dei Seagulls dall'estate del 2024. Imago

Da Hughton a Hürzeler: l'eredità dell'innovazione

Oggi, mentre il Brighton festeggia i suoi 125 anni, è impossibile non pensare a quanto sia stato straordinario questo viaggio.

Se Chris Hughton è stato l'uomo della promozione e della stabilità in Premier League, è con l'arrivo di Graham Potter nel 2019 che l'Albion ha cambiato pelle, adottando un calcio di possesso e dettato all'offensiva.

Questa eredità è stata poi portata al suo apice da Roberto De Zerbi, capace di trascinare il club allo storico sesto posto del 2023, che ha portato la compagine per la prima volta nella sua storia in una competizione continentale, qualificandosi per l'Europa League.

Attualmente, il testimone è nelle mani di Fabian Hürzeler che, a 33 anni, resta il più giovane allenatore nella storia della Premier League e che, tra l’altro, ha appena rinnovato il proprio contratto fino al 2031, continuando così a perfezionare ulteriormente questa macchina quasi perfetta.

Al momento i Seagulls lottano per un posto in Europa, in una classifica estremamente corta fra il 6° e il 10° posto. Se domenica dovessero vincere l'ultima di campionato contro il Manchester United, in casa, si qualificherebbero per la seconda volta nella storia in Europa League.

Il Brighton è oggi lo specchio di una tifoseria che non ha mai mollato; i Gabbiani volano alti, ma come ama ricordare Bloom: «Non dimentichiamo mai da dove veniamo».

Dalle macerie della speculazione alla ribalta internazionale, l'Albion si è preso il suo posto nel calcio dei miliardi, a modo suo.