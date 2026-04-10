Nella sfida di andata dei quarti di finale di Europa League il Nottingham Forest pareggia allo Stadio Dragao di Porto grazie ad un'autorete di Fernandes, davvero singolare.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Porto e Nottingham Forest pareggiano 1 a 1 nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League.
- La rete del pareggio degli inglesi è un'autorete del portoghese Fernandes, che da 40 metri calcia il pallone direttamente nella sua porta.
Ma che succede? Martim Fernandes del Porto, nella partita contro il Nottingham Forest, cerca di calmare il gioco e di passare la palla al suo portiere Diogo Costa, da circa 40 metri.
Ma il passaggio al suo compagno non va proprio come voleva il difensore e il pallone finisce spedita nella propria porta.
Gli inglesi increduli, ringraziano e esultano per la rete del pareggio.
Particolarmente amaro: pochi minuti dopo l'autogol, Fernandes deve essere sostituito per infortunio.
Una serata da dimenticare per il ventenne portoghese.