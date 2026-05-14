Mattia Zanotti in azione freshfocus

Più che il pareggio agguantato in extremis dal Lugano a Sion, a far discutere è quanto successo in seguito.

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Interrogato sull'incapacità di chiudere le partite, Mattia Zanotti ha puntato il dito su alcune scelte di Croci-Torti: «E' il nostro limite di quest’anno. Non riusciamo a fare tanti gol e forse questo è frutto del modulo che secondo me non ci porta tanti benefici».

«Quest’anno abbiamo cambiato diverse volte. Per me abbiamo tanti giocatori fuori posizione, ma questa è la volontà del mister e quindi portiamo avanti la sua idea», ha poi aggiunto il difensore.

Un attacco nemmeno troppo velato, anche se poi l’italiano ha provato a stemperare affermando di preferire il 4-3-3, ma di poter giocare in qualsiasi posizione venga schierato.