Borussia Dortmund Keystone

Il Borussia Dortmund ha sconfitto il Monterrey per 2-1 grazie alla doppietta di Guirassy e si è qualificato per i quarti del Mondiale per Club.

Swisstxt

Il guineano ha infatti segnato due reti nei primi 24', in entrambi i casi su assist di Adeyemi, ma i messicani non si sono abbattuti e hanno spaventato i tedeschi in più occasioni, soprattutto dopo la rete di Berterame in apertura di secondo tempo.

Lo stesso Berterame si è infatti visto annullare un gol per fuorigioco e nel finale Sergio Ramos ha poi spedito il suo colpo di testa di poco a lato della porta difesa da Kobel.