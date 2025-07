Il duello a distanza tra Italia e Portogallo determina le avversarie della Nati. Ecco come

Francisco Neto prepara le portoghesi all'impegno contro il Belgio sul campo di allenamento di Meyrin Keystone

Venerdì sera Italia e Portogallo determineranno la seconda classificata del Gruppo B del Campionato europeo in un duello a distanza. Allo stesso tempo, verranno annunciati gli avversari della Svizzera ai quarti di finale.

La Svizzera scoprirà venerdì sera la sua avversaria nei quarti tra Italia e Spagna, che si sfideranno a Berna alle 21:00.

In caso di pareggio o vittoria spagnola, saranno le iberiche ad affrontare la Nati. L'Italia deve vincere per qualificarsi.

Il Portogallo, sfavorito in classifica e con una differenza reti negativa, spera in una larga vittoria della Spagna per avere chance.

Mentre le iberiche faranno probabilmente turnover, il Portogallo punta a segnare molto contro il Belgio, già fuori dai giochi. Mostra di più

Le italiane affronteranno la Spagna già qualificata a Berna alle 21:00, mentre le portoghesi sfideranno il Belgio, già eliminato, a Sion alla stessa ora.

Dal punto di vista della Svizzera, la partita tra Spagna e Italia è particolarmente interessante, visto che determinerà l'avversaria della Nati nei quarti di finale. La vincente, o la Spagna in caso di pareggio, affronterà le padrone di casa a Berna venerdì prossimo.

Lunedì scorso il Portogallo si è mantenuto in corsa per un posto nei quarti di finale con un pareggio tardivo per 1-1 con l'Italia. Ma anche con questo punto, la posizione di partenza del Portogallo non è molto promettente. Non solo hanno tre punti da recuperare sulle azzurre, ma hanno anche una differenza reti peggiore di sei gol.

«Venerdì non mancheranno i tiri»

Le portoghesi ripongono parte delle loro speranze nella Spagna. Le campionesse del mondo, già qualificate, sono andate a segno undici volte nelle prime due partite dell'Europeo. Se riusciranno a ottenere una sonante vittoria anche alla terza uscita, le possibilità del passaggio del turno del Portogallo aumenteranno.

Anche se contro l'Italia la Spagna farà riposare uno o due stelle, solitamente titolari inamovibili, ha ancora un obiettivo in vista nel Wankdorf, visto che non è ancora certa di vincere il suo gruppo.

Il Portogallo, dal canto suo, punterà a una grande vittoria. A tal fine, negli ultimi giorni la squadra del tecnico Francisco Neto si è concentrata sulle conclusioni. «Venerdì non mancheranno i tiri», ha assicurato la centrocampista Tatiana Pinto.