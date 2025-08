Il figlio di Francesco Totti sembra aver già chiuso la carriera da calciatore, ecco cosa farà

Christian Totti in un'immagine d'archivio IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Nuova avventura per Cristian Totti, stavolta dietro la scrivania. Il classe 2005 entrerà infatti nella Totti Soccer School, club di cui è presidente il fratello di Francesco Totti, Riccardo.

Igor Sertori bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Il figlio maggiore di Francesco Totti, Cristian, sta per intraprendere una nuova attività professionale.

Giocatore dell'Olbia nella Serie D italiana fino al termine della scorsa stagione, il 19enne lavorerà ora per la Totti Soccer School.

Affiancherà il direttore generale D'Ulisse.

L'accademia è di proprietà del padre, mentre lo zio Riccardo ne è il presidente.

Il ragazzo ha militato nel Frosinone, Avezzano e Olbia.

«Ha ottime qualità e la sua colpa è di essere il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi», aveva detto il direttore tecnico della compagine sarda. Mostra di più

Dopo aver fatto quasi tutta la trafila giovanile con i colori della Roma, Cristian Totti ha lasciato casa meno di due anni fa per spostarsi in Spagna, con i colori del Rayo (U19). Poche partite per lui prima di tornare in Italia: Frosinone, Avezzano e poi all'Olbia, in Serie D.

Un cognome pesante da portare, il suo: poco più di 150 minuti giocati nella quarta serie italiana e nessun gol segnato.

Inoltre, proprio all'Olbia, il suo inizio è stato oltremodo difficile. «Capitan salsiccia», ha gridato qualcuno dagli spalti, riferendosi al fatto che il figlio del 'Pupone' non avesse propriamente un fisico asciutto.

Ninni Corda, direttore tecnico dei sardi, intervistato mesi fa da «Sportitalia», ha detto. «Pesava circa 88 chili e tende a ingrassare come il padre. Ha ottime qualità e la sua colpa è di essere il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi».

A 19 anni carriera da calciatore già al capolinea?

Secondo la «Gazzetta Regionale», il figlio d'arte lavorerà ora a stretto contatto con il direttore generale della Totti Soccer School Claudio D'Ulisse, di cui il presidente è lo zio Riccardo, mentre il papà ne è il proprietario.

«Sono contento di avere al mio fianco una figura così giovane, che sono sicuro saprà dare il proprio contributo a 360°. Oltre a questo, si tratta di un altro occhio importante della famiglia Totti all'interno della società», ha dichiarato D’Ulisse.

Che la carriera da giocatore professionista di Cristian sia terminata è presto da dire, ma tutto sembra farlo pensare.