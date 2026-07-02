blue Sport incontra Holly Manzambi a Vancouver. Il fratello maggiore di Johan, protagonista dei Mondiali, rivela perché i Manzambi si danno dei pizzicotti in tribuna, com’era Johan da bambino e qual è il loro grande sogno comune.

Ecco di cosa si tratta blue Sport incontra a Vancouver il fratello maggiore di Johan Manzambi, la stella emergente della nazionale svizzera.

Holly rivela quanto la famiglia sia orgogliosa di Johan e come la sua mamma, in tribuna, sia quella che reagisce con più emozione.

Il fatto che suo fratello sia ora sulla bocca di tutti non gli importa granché. Holly: «Si concentra su ciò che può controllare. Cioè su ciò che succede in campo. Non su ciò che dice la gente. È come se avesse i paraocchi».

Holly, avresti mai immaginato che tuo fratello Johan avrebbe brillato così tanto in questi Mondiali?

È un grande sogno. Siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che sta realizzando qui. Siamo molto felici e soddisfatti, soprattutto perché sappiamo quanto abbia lavorato duramente per raggiungere questo risultato. Ci aspettiamo ancora grandi cose da lui e continuiamo a fargli il tifo.

Tre gol, un assist. Che atmosfera c'era tra voi in tribuna?

Tante emozioni. Ci siamo dati un pizzicotto per assicurarci che non fosse un sogno. Come ho già detto, abbiamo visto tutto il percorso che ha compiuto. Questo rende il tutto ancora più significativo per noi. È incredibile ciò che ha realizzato.

Chi è il più emozionato tra i Manzambi presenti in tribuna?

La nostra mamma. Fa molta fatica a guardare le partite, perché è davvero molto emotiva. Sì, è la più emotiva, senza alcun dubbio.

Ora tutti parlano di tuo fratello. Riuscirà a sopportarlo?

È normale che ora molti parlino di lui. Ma lui sa gestirlo bene. Non gli dà fastidio. Non ci pensa troppo. Si concentra su ciò che può controllare. Cioè su ciò che succede in campo. Non su ciò che dice la gente e su come lo percepisce. È come se avesse i paraocchi.

Che tipo di carattere ha Johan?

Gli piace molto ridere ed è una persona molto alla mano. Johan è un ragazzo di 20 anni che ama la vita, ama quello che fa e gioca a calcio con grande passione.

Hai nove anni più di lui. Com'era Johan da bambino?

Aveva tanta energia. Adorava giocare a calcio. Anche quando giocava alla PlayStation o doveva apparecchiare la tavola, aveva sempre un pallone tra i piedi. In realtà, da bambino aveva sempre un pallone tra i piedi. È un tipo appassionato. E lo è fin dalla più tenera infanzia.

Johan era un bravo studente?

Johan è molto intelligente, ma ha sempre saputo che non voleva seguire un percorso di studi lungo. A scuola non si è sempre impegnato al massimo. Ha sempre preferito giocare a calcio. Diceva sempre: «Mamma, diventerò un calciatore».

Quanto sei orgoglioso di lui?

Sono molto orgoglioso. Perché so bene quanta disciplina ci sia dietro a tutto questo. Puoi avere tutto il talento che vuoi, ma se non sei abbastanza disciplinato, se non hai quella dedizione al lavoro, se non hai la volontà di essere sempre una persona e un calciatore migliori rispetto al giorno prima, allora è difficile.

È indescrivibile ciò che sta accadendo in questo momento. Perché pochissimi si sarebbero aspettati di vederlo dove si trova oggi. Sapevo che ce l’avrebbe fatta e che sarebbe diventato un calciatore professionista. Ma il fatto che abbia raggiunto questo livello così in fretta ha sorpreso anche me. So che raggiungerà davvero grandi traguardi.

I club più importanti del mondo lo hanno messo nel mirino. Cosa ne pensi?

A differenza di quanto si sente dire dai media, stiamo davvero cercando di concentrarci sul presente, sui Mondiali. Certo, ora ci sono alcune questioni su cui noi, il suo entourage, abbiamo iniziato a riflettere. Ma non ne discutiamo con lui, perché vogliamo davvero che si concentri sui Mondiali.

Alla fine ci riuniremo con i responsabili del Friburgo per discutere quale sia l’opzione migliore per tutti. E se dovesse effettivamente concretizzarsi un trasferimento, sarà importante scegliere una società con un buon progetto sportivo. Un posto dove possa continuare a crescere. Ha bisogno di un ambiente sereno in cui possa migliorare ulteriormente.

Negli ultimi mesi hai studiato a New York. Che ne diresti se questo viaggio per i Mondiali insieme a Johan finisse proprio a New York?

Sarebbe fantastico se il 19 luglio potessimo festeggiare tutti insieme a New York il titolo mondiale della Svizzera.