Tielemans: «Ora è tutto o niente»

Dopo essersi assicurato un posto in Champions Legaue in campionato l'Aston Villa di Tielemans vuole vincere l'Europa League. KEYSTONE

In casa Aston Villa il clima è quello delle grandi occasioni. Youri Tielemans non nasconde l'importanza del momento: «Ora è tutto o niente. Scendi in campo sapendo che ci sarà un solo vincitore».

Il centrocampista belga chiede lucidità e fame di vittoria, le stesse qualità viste nella travolgente semifinale di ritorno contro il Nottingham Forest.

«Tutto è andato per il verso giusto. Fin dai primi minuti abbiamo capito che sarebbe stata la nostra serata. È stata una delle nostre migliori prestazioni della stagione», racconta Tielemans, convinto che quella intensità possa fare la differenza anche in finale.

Ma il Villa sa bene che dall'altra parte troverà un avversario ostico. «Il Friburgo è un'ottima squadra. Se sono arrivati in finale significa che hanno fatto bene per tutta la competizione», sottolinea ancora Tielemans.

Parole condivise anche da Unai Emery. Lo specialista delle competizioni europee predica calma e concentrazione: «La mentalità deve essere focalizzata sul presente e sull’obiettivo da raggiungere. Vincere nel calcio è molto difficile».

Il tecnico spagnolo non vuole cali di tensione: «Se giochiamo al meglio saremo vicini alla vittoria, altrimenti non la vinceremo».