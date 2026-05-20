Seguite la finale di Europa League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
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Liveticker
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Liveticker finito
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Fine primo tempo
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Nel terzo minuto dei recuperi arriva anche il 2-0 di Buendía!
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Al 41esimo Tielemans sblocca il punteggio!
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Al 34esimo da buona posizione Manzambi non trova il pertugio giusto!
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Al 21esimo intervento durissimo di Cash su Grifo, l'arbitro gli mostra il cartellino giallo.
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Al 17esimo si fa vedere il Freiburg! Kübler mette la palla a lato.
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Al terzo minuto prima occasione del match! Rogers scalda le mani a Atubolu.
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La formazione del Freiburg
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La formazione dell'Aston Villa
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L'elvetico Manzambi, osservato speciale
Johan Manzambi sarà uno dei nomi da seguire nella finale. Il «Times» ha definito il 20enne svizzero del Friburgo un «uomo pericoloso tuttofare», sottolineandone la versatilità e l’importanza crescente nella squadra tedesca.
Il centrocampista farà inoltre parte della Svizzera ai prossimi Mondiali, dopo essere stato convocato dal ct Murat Yakin.
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Günter: «Abbiamo trovato la nostra strada e vogliamo dimostrarlo»
Sul fronte Friburgo, invece, si respira orgoglio e consapevolezza. Il capitano Christian Günter vede una squadra cresciuta durante la stagione: «Abbiamo trovato la nostra strada e vogliamo dimostrarlo».
Il leader dei tedeschi chiede pazienza e personalità, ma soprattutto di restare fedeli alla propria identità: «Non vogliamo fare nulla di straordinario solo perché è una finale. Se portiamo in campo ciò che ci ha contraddistinto durante tutta la stagione, possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra».
Anche l'allenatore Julian Schuster sottolinea il percorso sorprendente del Friburgo: «Non si può pianificare un percorso come questo. È importante pensare passo dopo passo e turno dopo turno».
Il tecnico tedesco aggiunge: «Ce lo meritiamo davvero perché abbiamo disputato ottime partite negli ultimi turni. È incredibile per me, per ognuno di noi e anche per questo grande club essere qui con così tanti tifosi».
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Tielemans: «Ora è tutto o niente»
In casa Aston Villa il clima è quello delle grandi occasioni. Youri Tielemans non nasconde l'importanza del momento: «Ora è tutto o niente. Scendi in campo sapendo che ci sarà un solo vincitore».
Il centrocampista belga chiede lucidità e fame di vittoria, le stesse qualità viste nella travolgente semifinale di ritorno contro il Nottingham Forest.
«Tutto è andato per il verso giusto. Fin dai primi minuti abbiamo capito che sarebbe stata la nostra serata. È stata una delle nostre migliori prestazioni della stagione», racconta Tielemans, convinto che quella intensità possa fare la differenza anche in finale.
Ma il Villa sa bene che dall'altra parte troverà un avversario ostico. «Il Friburgo è un'ottima squadra. Se sono arrivati in finale significa che hanno fatto bene per tutta la competizione», sottolinea ancora Tielemans.
Parole condivise anche da Unai Emery. Lo specialista delle competizioni europee predica calma e concentrazione: «La mentalità deve essere focalizzata sul presente e sull’obiettivo da raggiungere. Vincere nel calcio è molto difficile».
Il tecnico spagnolo non vuole cali di tensione: «Se giochiamo al meglio saremo vicini alla vittoria, altrimenti non la vinceremo».
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Tempo di finale! 😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. In programma c'è la finalissima! Il Freiburg dell'elvetico Manzambi sfida gli inglesi dell'Aston Villa. Segui la partita in diretta con noi!