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Calcio Il Frosinone torna in Serie A

Swisstxt

8.5.2026 - 22:40

La gioia dei laziali
La gioia dei laziali
Imago

Dopo il Venezia, anche il Frosinone ha conquistato la promozione diretta in Serie A, nella quale torna dopo due anni.

SwissTXT

08.05.2026, 22:40

09.05.2026, 00:06

Decisivo, per i laziali, è stato il successo per 5-0 sul Mantova nell'ultima giornata del campionato cadetto. Ai playoff vanno Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. -La sconfitta per 1-0 subita a Lens ha sancito la retrocessione del Nantes, che lascia la Ligue 1 dopo 13 anni. Il quarto club più titolato di Francia è penultimo a 5 punti dall’Auxerre, attualmente in zona spareggio, quando alla fine manca solo una partita. Il Lens intanto si è assicurato un posto nella prossima Champions.

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