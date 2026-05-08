La gioia dei laziali Imago

Dopo il Venezia, anche il Frosinone ha conquistato la promozione diretta in Serie A, nella quale torna dopo due anni.

SwissTXT Swisstxt

Decisivo, per i laziali, è stato il successo per 5-0 sul Mantova nell'ultima giornata del campionato cadetto. Ai playoff vanno Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. -La sconfitta per 1-0 subita a Lens ha sancito la retrocessione del Nantes, che lascia la Ligue 1 dopo 13 anni. Il quarto club più titolato di Francia è penultimo a 5 punti dall’Auxerre, attualmente in zona spareggio, quando alla fine manca solo una partita. Il Lens intanto si è assicurato un posto nella prossima Champions.