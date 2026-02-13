L'attaccante brasiliano Neymar ha evitato lunedì di sbilanciarsi su un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos. Suo padre, invece, ha assicurato che «continuerà a giocare a calcio».

Neymar non sa cosa farà alla scadenza del suo contratto con il Santos.

Neymar, alle anagrafe Neymar da Silva Santos Júnior, non ha ancora deciso cosa farà una volta conclusa la sua esperienza con il Santos. L'attaccante brasiliano, il cui contratto con il club termina a dicembre, ha ammesso di non avere ancora preso una decisione sul proprio futuro.

Durante un'asta di beneficenza organizzata a San Paolo, il 34enne ha risposto così a chi gli chiedeva se intendesse proseguire la carriera: «Quando il mio contratto scadrà, valuterò se restare al Santos, andarmene o smettere di giocare. Non so davvero cosa farò».

Nonostante i numerosi problemi fisici degli ultimi anni, Neymar ha assicurato di sentirsi bene.

«Andiamo avanti un passo alla volta, partita dopo partita. Mi sento bene fisicamente», ha aggiunto l'ex attaccante di Barcellona e Paris Saint-Germain.

Il padre: «Continuerà a giocare»

Se Neymar preferisce non sbilanciarsi, suo padre e agente sembra avere idee più chiare.

«Neymar adora giocare a calcio. Cos'altro potrebbe fare? Non ha ancora la laurea in medicina, quindi continuerà a giocare», ha dichiarato con ironia Neymar da Silva Santos Senior.

L'addio alla Seleção e le critiche

L'ultima apparizione di Neymar con la maglia del Brasile si è conclusa con la dolorosa eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali contro la Norvegia.

Il suo gol su rigore aveva soltanto accorciato le distanze nel definitivo 2-1, prima di un addio alla nazionale vissuto tra le lacrime.

Negli ultimi mesi il fuoriclasse brasiliano è tornato anche al centro delle polemiche.

È stato infatti criticato per aver preso parte a un torneo di poker mentre il Santos era impegnato in Venezuela in una partita di Coppa Sudamericana.