Andrea "Il Gallo" Belotti è il nuovo centravanti del Como Keystone

Il Como, neo-promosso in Serie A, ha deciso di affidarsi alle doti realizzative di Andrea Belotti.

Swisstxt

Dopo 21 anni il Como si appresta a riassaporare la Serie A e per guidare il suo attacco ha scelto Andrea «Il Gallo».

Non convocato per gli Europei, il 30enne è arrivato a titolo definitivo dalla Roma, mentre in passato ha vestito le maglie di Palermo (2013-15), Torino (2015-22) e Fiorentina (2023-24) calcando i campi italiani in 330 occasioni siglando 112 reti.

Swisstxt