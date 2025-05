Aarau GC KEY

Il Grasshopper continuerà a giocare in Super League.

Swisstxt

Forti del 4-0 dell’andata giocata a Cornaredo martedì, le Cavallette nel ritorno hanno tenuto a bada l’Aarau, che non è andato oltre l’1-0 casalingo e rimarrà quindi in Challenge League. Davanti agli oltre ottomila tifosi del Bruegglifeld l’unica rete di serata è stata siglata da Obexer all’82’, troppo tardi per gli argoviesi per sperare in un’improbabile rimonta. Nei recuperi i padroni di casa sono andati vicinissimi al raddoppio colpendo un palo e, sul rimpallo, l’asta a porta praticamente sguarnita.