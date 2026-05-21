  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Il GC rimane in Super League

Swisstxt

21.5.2026 - 23:15

El Bachir Ngom
El Bachir Ngom
KEY

Per la terza volta consecutiva il GC è riuscito a mantenere il suo posto in Super League vincendo lo spareggio.

SwissTXT

21.05.2026, 23:15

21.05.2026, 23:17

Dopo lo 0-0 dell'andata contro l'Aarau, gli zurighesi si sono imposti per 2-1 ai supplementari nel ritorno. Zvoranek ha sbloccato l'incontro al 30', mentre la prodezza in rovesciata di Filet ha rimesso tutto in parità 15' più tardi. La ripresa è stata caratterizzata più per il nervosismo che per altro, e così la giocata decisiva è arrivata al 2o supplementare, quando Ngom ha trasformato il rigore-salvezza concesso dopo un fallo su Hassane.

I più letti

Ralf Schumacher e il futuro marito parlano del coming out, delle nozze e della nuova vita
La Danimarca vuole trasportare la megattera Timmy sulla terraferma prima che esploda
Il dettaglio sulla principessa Kate che ha colpito tutti nella visita a Reggio Emilia

Video correlati

Manzambi riceve la medaglia, l'Aston Villa alza la coppa

Manzambi riceve la medaglia, l'Aston Villa alza la coppa

20.05.2026

Friburgo – Aston Villa 0:3

Friburgo – Aston Villa 0:3

UEFA Europa League | Finale | Saison 25/26

20.05.2026

Rogers infligge il colpo del KO?

Rogers infligge il colpo del KO?

20.05.2026

Manzambi riceve la medaglia, l'Aston Villa alza la coppa

Manzambi riceve la medaglia, l'Aston Villa alza la coppa

Friburgo – Aston Villa 0:3

Friburgo – Aston Villa 0:3

Rogers infligge il colpo del KO?

Rogers infligge il colpo del KO?

Più video

Altre notizie

Non solo calcio. Il derby più strano d'Inghilterra, lo stadio venduto di nascosto e la rinascita: ecco la storia unica del Brighton & Hove Albion

Non solo calcioIl derby più strano d'Inghilterra, lo stadio venduto di nascosto e la rinascita: ecco la storia unica del Brighton & Hove Albion

Calcio. Lustrinelli sbarca in Bundesliga: ecco quanto deve versare l'Union Berlino al Thun

CalcioLustrinelli sbarca in Bundesliga: ecco quanto deve versare l'Union Berlino al Thun

Cercasi ct. Guardiola alla guida degli Azzurri? Conte è in pole position, ma a una condizione

Cercasi ctGuardiola alla guida degli Azzurri? Conte è in pole position, ma a una condizione