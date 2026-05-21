El Bachir Ngom KEY

Per la terza volta consecutiva il GC è riuscito a mantenere il suo posto in Super League vincendo lo spareggio.

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Dopo lo 0-0 dell'andata contro l'Aarau, gli zurighesi si sono imposti per 2-1 ai supplementari nel ritorno. Zvoranek ha sbloccato l'incontro al 30', mentre la prodezza in rovesciata di Filet ha rimesso tutto in parità 15' più tardi. La ripresa è stata caratterizzata più per il nervosismo che per altro, e così la giocata decisiva è arrivata al 2o supplementare, quando Ngom ha trasformato il rigore-salvezza concesso dopo un fallo su Hassane.