Il gol di Yirenkyi Reuters

ultimo minuto di Yirenkyi il Ghana ha battuto Panama 1-0 nel debutto Mondiale e può continuare a coltivare il sogno di tornare a superare una fase a gironi anche se probabilmente ci vorrà ancora un risultato utile contro Inghilterra e Croazia.

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Grazie a un gol all’ A Toronto la compagine centroamericana si è fatta preferire nel primo tempo, ma ha ceduto alla distanza dando l'idea di accontentarsi di quello che sarebbe stato il primo storico punto ad un Mondiale, alla seconda partecipazione. E invece il centrocampista del Nordsjaelland al 95' ha trovato sotto porta la zampata vincente.