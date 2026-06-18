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Calcio Il Ghana passa in extremis

Swisstxt

18.6.2026 - 03:21

Il gol di Yirenkyi
Il gol di Yirenkyi
Reuters

ultimo minuto di Yirenkyi il Ghana ha battuto Panama 1-0 nel debutto Mondiale e può continuare a coltivare il sogno di tornare a superare una fase a gironi anche se probabilmente ci vorrà ancora un risultato utile contro Inghilterra e Croazia.

SwissTXT

18.06.2026, 03:21

Grazie a un gol all’ A Toronto la compagine centroamericana si è fatta preferire nel primo tempo, ma ha ceduto alla distanza dando l'idea di accontentarsi di quello che sarebbe stato il primo storico punto ad un Mondiale, alla seconda partecipazione. E invece il centrocampista del Nordsjaelland al 95' ha trovato sotto porta la zampata vincente.

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