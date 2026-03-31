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Calcio Il Giappone espugna Wembley

Swisstxt

31.3.2026 - 23:31

Il Giappone espugna Wembley
Il Giappone espugna Wembley
Keystone

Dopo la vittoria contro la Scozia, il Giappone ha confermato il suo ottimo stato di forma.

SwissTXT

31.03.2026, 23:31

31.03.2026, 23:35

A Wembley i nipponici si sono infatti imposti sull’Inghilterra per 1-0. Nonostante il dominio degli inglesi, i giapponesi hanno trovato il gol vittoria con Mitoma. L’Egitto ha strappato il pareggio contro la Spagna. E' terminata a reti inviolate anche la partita tra l’Algeria di Petkovic e l’Uruguay. Parità anche tra Paesi Bassi e Ecuador, che si sono lasciate sull’1-1. Gli olandesi, avanti dopo solo 3’ grazie a un’autorete, sono rimasti in 10 dal 12' per l'espulsione di Dumfries.

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