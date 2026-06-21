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Calcio Il Giappone travolge la Tunisia

Swisstxt

21.6.2026 - 08:10

Tutto facile
Tutto facile
Imago

La FIFA non ha enfatizzato tanto la promozione della 1000a partita di sempre ai Mondiali, e così l'omaggio migliore alla storia l'ha fatto il Giappone vincendo 4-0 contro la Tunisia.

SwissTXT

21.06.2026, 08:10

21.06.2026, 08:14

La squadra nipponica ha martellato per 90' quella di Renard, eliminata dal torneo in malo modo: 0 tiri in porta e 0,04 expected goals contro il Giappone, ma soprattutto 9 reti subite in due match. Numeri impietosi che ben rappresentano una squadra depressa. Ha tutt'altro stato d'animo il Giappone, che dopo aver trovato subito il vantaggio con Kamada si è ripetuto con Ueda (doppietta) e con Ito.

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