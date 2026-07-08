Da Vancouver ho deciso di cambiare Paese per andare a respirare l’atmosfera dei Mondiali di calcio negli Stati Uniti. Un’impresa non proprio semplicissima, ma che è andata a buon fine, con un po’ di pazienza e qualche dollaro speso.

Lunedì 6 luglio, in Nord America, i riflettori della Coppa del Mondo erano puntati sugli Stati Uniti. I due ottavi di finale in programma si sono svolti proprio lì e la squadra di Mauricio Pochettino ha affrontato il Belgio.

Questo incontro di altissima importanza si è svolto a Seattle, a circa due ore e mezza di macchina da Vancouver.

Dato che mi trovavo nella città principale della Columbia Britannica alla vigilia dello scontro tra Svizzera e Colombia, l’occasione era troppo ghiotta per non decidere di attraversare il confine e andare a vedere se l’erba dei campi da «soccer» fosse più verde nel Paese dello Zio Sam.

Senza pensarci due volte, ho deciso quindi di saltare sulla mia auto a noleggio e di dirigermi verso la città più grande dello Stato di Washington occidentale, da non confondere con la capitale americana, situata sull’altra costa.

Dopo circa un’ora di viaggio e una sosta a White Rock, località balneare di confine che ospita il «pier» (molo) più grande del Canada, era giunto il momento di passare alle cose serie.

L'arrivo negli Stati Uniti...

Sull’autostrada 99 (che negli Stati Uniti è diventata la 5), la via più veloce per raggiungere il Sud, il grande Peace Arch, arco della pace, simboleggia l’amicizia tra i due Paesi vicini, sebbene l'amicizia sia stata messa a dura prova dalle dichiarazioni spesso fuori luogo del presidente americano Donald Trump.

Dietro al monumento, bisogna mettersi in fila, come in un casello autostradale. Logico e classico. Dopo una quindicina di minuti di attesa, tocca a me.

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

La guardia di frontiera mi pone le domande di rito (cosa trasporto, cosa vengo a fare nel suo Paese, perché, ecc.), mi fa aprire i finestrini e controlla che non nasconda nulla.

Mentre vedo le auto sfilare intorno a me, ricevo un bigliettino arancione e devo recarmi in un’area speciale. Non potrò entrare nel territorio americano così facilmente e gratuitamente…

...non è così facile...

Sebbene il mio ESTA (Electronic System for Travel Authorization), il visto elettronico di autorizzazione al viaggio, sia ancora valido dal mio ultimo viaggio nel 2025 nel Paese dei 50 Stati, devo dimostrare la mia identità.

Devo posteggiare in un immenso parcheggio, lasciare il finestrino aperto e la chiave sul cofano, prima di recarmi in un gigantesco edificio della dogana (sì, come sempre, tutto è in formato XL).

Dopo alcune discussioni, capisco subito che mi servirà un modulo I-94, requisito obbligatorio per il mio ingresso nel Paese.

... o gratis

In pratica, devo specificare in dettaglio cosa intendo fare negli Stati Uniti, dove intendo andare, farmi scattare una foto, far registrare le mie impronte digitali e, soprattutto, pagare.

Con le varie spese (che non ho capito bene) alla fine ho speso 30 dollari oltre ai 40 già versati per l’ESTA.

In realtà, a quanto pare questa tassa è inclusa nel prezzo dei biglietti aerei e, dato che viaggiavo in auto, non era stata riscossa. In particolare lo scorso autunno è passata da 6 a 30 dollari. Ecco.

Beh la buona notizia è che l’addetta dei servizi statali ha fatto del suo meglio per aiutarmi e ha persino abbozzato un sorriso quando ho menzionato la «FIFA World Cup».

Dopo circa un’ora, con il portafoglio un po’ più leggero, ho potuto proseguire il mio viaggio verso Seattle, con l’Oceano Pacifico da un lato e le montagne dall’altro.

Forse non tutti hanno avuto la fortuna di raggiungere la città dei giganti americani: Microsoft, Amazon, Boeing e Starbucks.

Un gruppo eterogeneo di belgi non sembrava cavarsela bene nella fila accanto, dove le discussioni con i doganieri si preannunciavano ben più accese a poche ore dalla partita decisiva per i Diavoli Rossi.