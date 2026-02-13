La Nazionale svizzera ha raggiunto uno storico quarto di finale, battendo la Colombia ai rigori. Dopo il rigore decisivo messo a segno da Ruben Vargas è scoppiata la gioia nelle piazze e poi, per le strade di tutta la Svizzera.

Non succedeva dal 1954 Il gol di Vargas scatena la festa nelle piazze e sulle strade svizzere: l'allegria è contagiosa

Era quasi la una di questo mercoledì 8 luglio, quando Ruben Vargas ha messo in rete il pallone che ha permesso alla Nazionale svizzera di battere la Colombia e accedere ai quarti di finale - la prima volta dopo l'edizione del 1954.

Le piazze svizzere erano gremite di gente, i televisori delle case erano ancora accessi. In quel momento è iniziata la festa per lo storico risultato.

00:18 Festa grande sulle strade svizzere Festa grande sulle strade svizzere

Così, dopo esserci svegliati per la sfida delle 5 di mattina contro l'Algeria (2:0), essere rimasti in piedi fino alla una di notte per la vittoria contro la Colombia, ora i tifosi svizzeri devono mettere in conto un'altra notte di calcio: la sfida contro l'Argentina di Leo Messi si giocherà infatti alle tre di mattina di lunedì prossimo.

Chissà se anche stavolta il ct Murat Yakin chiederà ai datori di lavoro svizzeri di essere alquanto comprensivi, sensibili e perché no, patriottici, verso coloro che decideranno di puntare la sveglia alle 2:45.

La storia ci attende.

Rimanete sintonizzati, vi aggiorneremo tra cinque giorni.