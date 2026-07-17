Per 67 anni il leggendario «Gol da Rua Javari» di Pelé è esistito soltanto nei ricordi di chi era presente. Ora Google lo ha ricostruito con l’intelligenza artificiale e lo mostra al mondo per la prima volta.

La rete segnata 67 anni fa da Pelé è stata ricostruita.

Ecco il video Il gol più bello di Pelé non fu mai filmato: 67 anni dopo, l'IA lo riporta in vita

Hai fretta? blue News riassume per te Per 67 anni il gol che Pelé considerava il più bello della sua carriera è sopravvissuto solo nei ricordi dei testimoni, perché nessuna telecamera lo aveva ripreso.

Google DeepMind e Pelé Brand lo hanno ora ricostruito con l’intelligenza artificiale, basandosi su migliaia di immagini, documenti storici e testimonianze.

Il filmato è disponibile su YouTube e sarà esposto anche al Museo Pelé di Santos. Riepilogo creato con

Tre pallonetti consecutivi. Il primo sopra un difensore, il secondo sopra un altro avversario e infine il terzo oltre il portiere. Senza che il pallone tocchi mai terra.

È così che i testimoni descrissero il gol segnato da Pelé il 2 agosto 1959 allo stadio Rua Javari di San Paolo. Lo stesso fuoriclasse brasiliano lo avrebbe poi definito il più bello della sua carriera. Peccato che nessuna telecamera fosse presente per immortalare quel momento.

Con il documentario «The Most Beautiful Goal Never Seen», Google e Pelé Brand, gestito da NR Sports, riportano ora in vita quell’azione leggendaria.

Per farlo, Google DeepMind ha utilizzato i suoi modelli di intelligenza artificiale Veo 3 e Gemini Omni, trasformando ricordi vecchi di decenni in immagini in movimento. Il filmato è già disponibile su YouTube.

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Un mosaico di ricordi

Per evitare che la ricostruzione si riducesse a un semplice esercizio di fantasia, la storica brasiliana Anita Lucchesi e il suo team hanno analizzato quasi 2'000 documenti d'epoca, dai progetti architettonici dello stadio agli album di famiglia.

Anche alcuni testimoni che videro il gol da bambini o da giovani adulti hanno contribuito a ricostruire l’azione sulla base dei propri ricordi.

Complessivamente, nel progetto sono confluite oltre 3'600 immagini storiche.

Per Pelé era una vergogna che quel gol non fosse stato filmato all’epoca. Google

Per realizzare il filmato, una troupe ha dapprima girato scene dal vivo nell’attuale stadio Rua Javari, utilizzando pesanti palloni di cuoio e divise dell’epoca.

In seguito, l’intelligenza artificiale ha trasformato lo stuntman in Pelé, con la sua leggendaria maglia numero 10, e ha riportato lo stadio al nuvoloso pomeriggio del 1959.

Il tocco finale è stato affidato a un processo analogico di trasferimento su pellicola, che ha conferito alle immagini l’aspetto granuloso tipico del cinema degli anni Cinquanta.

«Sarebbe stato così orgoglioso»

La reazione di Flávia Kurtz, figlia di Pelé, mostra quanto questo momento sia importante per la famiglia. Suo padre, racconta, aveva sempre considerato un vero peccato che quel gol non fosse mai stato filmato.

«Sarebbe stato così orgoglioso di vedere tutto questo», afferma.

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Le immagini create dall’intelligenza artificiale potranno mai restituire l’emozione di chi, quel giorno di agosto, si trovava sugli spalti nel quartiere Mooca? Probabilmente no.

Ma chi oggi vede per la prima volta quei tre pallonetti può almeno comprendere perché, da 67 anni, si continui a parlare di quel gol.

La ricostruzione sarà esposta in futuro anche al Museo Pelé di Santos.