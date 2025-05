Il presidente della FIFA Gianni Infantino durante il suo discorso al Congresso. Keystone

Uno scandalo, un affronto o una dichiarazione importante? I principali funzionari europei del calcio lasciano all'unisono il Congresso dell'organo di governo mondiale. Ora il capo della FIFA Gianni Infantino deve mostrare come affronta le critiche.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino è arrivato al Congresso FIFA tre ore dopo l'inizio.

I delegati UEFA hanno lasciato la sala in segno di protesta per il comportamento del numero uno della FIFA.

Se ora il capo della FIFA reagisce in modo petulante o offensivo, ciò potrebbe portare a controversie durature. Mostra di più

Dopo la pausa caffè, molti posti sul podio sono rimasti vuoti. Ma non è perché i funzionari del calcio europeo non si sono fermati troppo a lungo al buffet.

Il presidente dell'UEFA Aleksander Čeferin e gli altri membri del Consiglio delegati dell'organo hanno lasciato di proposito in anticipo il Congresso FIFA di Asunción.

L'azione era stata pianificata e aveva un motivo preciso. È successo nella capitale del Paraguay.

Perché i delegati UEFA hanno lasciato il Congresso FIFA?

Con la loro azione, il presidente dell'UEFA e i suoi colleghi hanno chiaramente voluto inviare un segnale che la loro pazienza nei confronti del capo dell'organo di governo mondiale, Gianni Infantino, è limitata.

Il viaggio del capo della FIFA in Medio Oriente per accompagnare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva già fatto scalpore. Di conseguenza, la riunione del Consiglio è stata rinviata e Infantino è stato assente a molte riunioni obbligatorie in vista del Congresso.

Gli è stata rivolta un'accusa subliminale per aver cercato un riconoscimento. Infantino aveva perso la sua «bussola interiore», come ha dichiarato un partecipante al Congresso al quotidiano inglese «The Times».

Fino al grave ritardo del giorno del congresso, il comportamento del presidente era stato tollerato a malincuore. Il contrattempo con la tempistica del jet privato non è stato probabilmente una sua responsabilità diretta.

Ma i funzionari europei non sopportano che egli abbia accettato il rischio di ritardi per un viaggio egoistico nel Golfo.

Molti non sopportano lo spettacolo messo in scena dal vallesano, anche recentemente con Trump. «Una modifica all'ultimo minuto del programma, che sembra servire solo interessi politici privati, non favorisce il calcio, anzi sembra mettere i suoi interessi in secondo piano», ha dichiarato l'UEFA.

Perché questa azione è così importante?

In definitiva, l'assenza degli europei è stata insignificante per il Congresso FIFA. I funzionari si sono seduti sul podio più che altro come decorazione, come i politici a una conferenza di partito.

Anche Infantino ha svolto il suo programma come se nulla fosse. Ma il carattere simbolico è decisivo. Indirettamente, i funzionari hanno ritirato la loro fiducia nel capo dell'organo mondiale del calcio.

Il motto è stato: «Non staremo più ai vostri giochetti. Abbiamo il nostro programma. Siamo tutti al servizio del calcio, dalla strada al podio».

I membri UEFA del Consiglio FIFA hanno ritenuto necessario cogliere l'occasione per sottolineare che il calcio viene prima di tutto. Ceferin e Co. sono usciti all'ora in cui la riunione sarebbe terminata se Infantino non fosse arrivato in ritardo.

La protesta arriva in un momento in cui il peggio della guerra di trincea tra Infantino e gli europei sembrava essere passato. Che si tratti della mastodontica Coppa del Mondo con 48 partecipanti o della nuova Coppa del Mondo per Club che debutterà quest'estate negli Stati Uniti.

Tutte le zone di conflitto sembravano essere state eliminate. Quanto fragile possa essere la tregua è stato ora simbolicamente rivelato.

Cosa succederà ora tra i due litiganti?

Molto dipende dalla gestione della crisi da parte di Infantino. Se reagisce in modo petulante o offensivo, potrebbe portare a controversie durature.

Il suo bel motto FIFA, «Unire il mondo attraverso il calcio», è stato certamente offuscato. Se però lo svizzero reagisce con pazienza e grandezza, potrebbe riuscire a minimizzare l'accaduto.

Il 55enne è un uomo di potere e nei prossimi mesi valuterà cosa gli conviene di più. In occasione dell'imminente Coppa del Mondo per Club, i migliori club europei, come il Bayern Monaco, faranno girare la macchina pubblicitaria negli Stati Uniti.