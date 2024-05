Giotto Morandi KEY

Il Grasshopper ha salvato il suo posto in Super League grazie alla vittoria per 2-1 ottenuta al 91' a Thun.

Decisivo per gli zurighesi è stato anche Morandi, autore dell'1-1 dell'andata al 97' e in gol anche al ritorno dopo 3'. Tra le due reti delle Cavallette, poco prima della pausa, è arrivato il rigore di Koné, logica conseguenza del dominio bernese. La ripresa è stata più equilibrata fino al sigillo dell'ex Lugano. Per il Thun, che in questa stagione aveva perso in casa solo in Coppa, si tratta della 3a sconfitta al barrage dopo la retrocessione del 2020 e la mancata promozione del 2021.

