Bucato

Il Leverkusen ha fatto suo l'atteso anticipo di Bundesliga espugnando il campo del Borussia Dortmund per 3-2.

Dopo un inizio shock (3-1 in 19' per gli ospiti) i locali hanno riaperto il match con un rigore nel finale ma Xhaka e soci hanno resistito facendo 6 vittorie di fila. -Il Monaco non è andato oltre il 2-2 sul campo del Nantes. Embolo (al 4o centro stagionale) e Salisu hanno riequilibrato la contesa nella ripresa per la squadra del Principato.