Kang Imago

Il Lione giocherà in Ligue 1 anche la prossima stagione.

Swisstxt

La Commissione federale d’appello della Direzione nazionale del controllo e della gestione ha infatti deciso di annullare la decisione presa in prima istanza di retrocedere la squadra in Ligue 2 per motivi finanziari.

A fine giugno Michele Kang era stata nominata nuova presidente dopo le dimissioni di John Textor.