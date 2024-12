Liverpool Reuters

Il Liverpool è il grande vincitore del Boxing Day.

SwissTXT Swisstxt

Dopo il ko casalingo del Chelsea per 2-1 contro il Fulham, i Reds hanno allungato in vetta alla Premier League battendo per 3-1 in rimonta il Leicester City. La formazione di Slot vanta ora 7 punti di margine sugli stessi Blues con una partita giocata in meno. Continua la crisi del Manchester City dopo il pari con l'Everton (1-1), in cui Haaland ha sbagliato un rigore.