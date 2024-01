Il Liverpool inaugura il 2024 con una vittoria per 4-2 sul Newcastle. Keystone

Il 2024 della Premier League si è aperto con la vittoria della capolista Liverpool per 4-2 sul Newcastle.

Gli uomini di Klopp hanno dominato in lungo e in largo facendo la differenza nella ripresa: dopo il rigore sbagliato al 21', Salah ha sbloccato il risultato al 48' a cui ha risposto Isak poco dopo. A lanciare in vetta da soli i Reds sono stati Jones e Gakpo.

Swisstxt