Il Losanna ha comunicato di aver sollevato dal proprio incarico l'allenatore Peter Zeidler a causa dei risultati deludenti ottenuti in questa stagione.
I vodesi si trovano infatti ad affrontare il relegation group dopo l'ottavo posto della regular season, anche se ottenere la salvezza non dovrebbe essere una problema.
Zeidler sedeva sulla panchina del Losanna dalla scorsa estate, quando è rientrato in Svizzera in seguito all’esperienza al Bochum in Bundesliga, durata appena 8 partite.
La società vodese ha deciso di affidare la guida della squadra a Markus Neumayr e Migjen Basha fino a fine stagione.