Anche l'ultima superstite svizzera presto fuori? Il Sigma Olomouc buca il Losanna poco prima della pausa

Il Losanna si gioca la qualificazione agli ottavi fra le mura amiche. KEYSTONE

Il Lausanne-Sport ospita il Sigma Olomouc nel ritorno del playoff di Conference League con un obiettivo chiaro: conquistare gli ottavi di finale.

Dopo l'1-1 strappato in Repubblica Ceca, i vodesi partono in posizione favorevole e davanti al proprio pubblico vogliono completare l'opera.

In casa il Losanna non ha ancora perso in Europa in questa stagione e il sintetico della Tuilière si è già rivelato un'arma importante: qui sono caduti Breidablik (3-0) e Fiorentina (1-0), mentre il Besiktas è stato fermato sull'1-1.

La forma recente non è brillante - sette partite senza vittorie - ma nelle grandi serate europee la squadra romanda ha già dimostrato di sapersi trasformare. In palio c'è un posto negli ottavi contro AEK Larnaca o Mainz.