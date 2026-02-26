  1. Clienti privati
Conference League Anche l'ultima superstite svizzera presto fuori? Il Sigma Olomouc buca il Losanna poco prima della pausa

Redazione blue Sport

26.2.2026

Seguite la serata di Conference League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

26.02.2026, 21:50

26.02.2026, 21:54

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Fine del primo tempo

    I primi 45 minuti si chiudono con gli ospiti in vantaggio.
    I primi 45 minuti si chiudono con gli ospiti in vantaggio.
    KEYSTONE

  • Al 44esimo tornano a condurre i cechi! Růsek supera Letica poco prima della pausa.

    Růsek ridà il vantaggio agli ospiti

    Růsek ridà il vantaggio agli ospiti

    26.02.2026

  • Al 35esimo Janneh pareggia! Il Losanna torna a crederci.

    Janneh pareggia!

    Janneh pareggia!

    26.02.2026

  • Al 22esimo Šíp buca Letica. La serata si fa in salita per i padroni di casa.

    Šíp gela la Tuilière

    Šíp gela la Tuilière

    26.02.2026

  • La prima occasione del match cade al 12esimo! Kliment tira in porta da posizione ravvicinata ma la sfera è deviata in angolo.

    Prima occasione per il Sigma

    Prima occasione per il Sigma

    26.02.2026

  • La formazione del Lausanne-Sport

  • La formazione del Sigma Olomouc

  • Notte europea alla Tuilière

    Il Losanna si gioca la qualificazione agli ottavi fra le mura amiche.
    Il Losanna si gioca la qualificazione agli ottavi fra le mura amiche.
    KEYSTONE

    Il Lausanne-Sport ospita il Sigma Olomouc nel ritorno del playoff di Conference League con un obiettivo chiaro: conquistare gli ottavi di finale.

    Dopo l'1-1 strappato in Repubblica Ceca, i vodesi partono in posizione favorevole e davanti al proprio pubblico vogliono completare l'opera.

    In casa il Losanna non ha ancora perso in Europa in questa stagione e il sintetico della Tuilière si è già rivelato un'arma importante: qui sono caduti Breidablik (3-0) e Fiorentina (1-0), mentre il Besiktas è stato fermato sull'1-1.

    La forma recente non è brillante - sette partite senza vittorie - ma nelle grandi serate europee la squadra romanda ha già dimostrato di sapersi trasformare. In palio c'è un posto negli ottavi contro AEK Larnaca o Mainz.

  • Il Losanna strappa il biglietto per gli ottavi?

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa e Conference League. Noi seguiremo con un occhio di riguardo il Lausanne-Sport, che affronta il Sigma Olomouc per un posto negli ottavi di finale di Conference.

    • Mostra di più

Růsek ridà il vantaggio agli ospiti

26.02.2026

Růsek ridà il vantaggio agli ospiti

26.02.2026

Janneh pareggia!

Janneh pareggia!

26.02.2026

Šíp gela la Tuilière

Šíp gela la Tuilière

26.02.2026

Stoccarda – Celtic 0:1

Stoccarda – Celtic 0:1

UEFA Europa League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

26.02.2026

Růsek ridà il vantaggio agli ospiti

Růsek ridà il vantaggio agli ospiti

Janneh pareggia!

Janneh pareggia!

Šíp gela la Tuilière

Šíp gela la Tuilière

Stoccarda – Celtic 0:1

Stoccarda – Celtic 0:1

