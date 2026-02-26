Anche l'ultima superstite svizzera presto fuori? Il Sigma Olomouc buca il Losanna poco prima della pausa

Seguite la serata di Conference League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
Fine del primo tempo
-
Al 44esimo tornano a condurre i cechi! Růsek supera Letica poco prima della pausa.
-
Al 35esimo Janneh pareggia! Il Losanna torna a crederci.
-
Al 22esimo Šíp buca Letica. La serata si fa in salita per i padroni di casa.
-
La prima occasione del match cade al 12esimo! Kliment tira in porta da posizione ravvicinata ma la sfera è deviata in angolo.
-
La formazione del Lausanne-Sport
-
La formazione del Sigma Olomouc
-
Notte europea alla Tuilière
Il Lausanne-Sport ospita il Sigma Olomouc nel ritorno del playoff di Conference League con un obiettivo chiaro: conquistare gli ottavi di finale.
Dopo l'1-1 strappato in Repubblica Ceca, i vodesi partono in posizione favorevole e davanti al proprio pubblico vogliono completare l'opera.
In casa il Losanna non ha ancora perso in Europa in questa stagione e il sintetico della Tuilière si è già rivelato un'arma importante: qui sono caduti Breidablik (3-0) e Fiorentina (1-0), mentre il Besiktas è stato fermato sull'1-1.
La forma recente non è brillante - sette partite senza vittorie - ma nelle grandi serate europee la squadra romanda ha già dimostrato di sapersi trasformare. In palio c'è un posto negli ottavi contro AEK Larnaca o Mainz.
-
Il Losanna strappa il biglietto per gli ottavi?
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa e Conference League. Noi seguiremo con un occhio di riguardo il Lausanne-Sport, che affronta il Sigma Olomouc per un posto negli ottavi di finale di Conference.