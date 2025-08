Losanna Imago

Il Losanna si è qualificato per il terzo turno delle qualificazioni di Conference League grazie alla vittoria per 5-0 sul Vardar Skopje che ha permesso hai vodesi di ribaltare la sconfitta per 2-1 dell'andata.

Swisstxt

Il Losanna ha messo al sicuro il risultato già nel primo tempo con le reti di Dussenne e la doppietta di Sène. Nella ripresa hanno trovato il gol anche Ajdini e Traoré.

Nel prossimo turno i vodesi affronteranno l'Astana. In Europa League invece il Servette se la vedrà con l'Utrecht, che ha eliminato lo Sheriff Tiraspol con un 4-1 dopo il 3-1 dell'andata.