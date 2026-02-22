  1. Clienti privati
Super League Il Lugano ritrova la vittoria battendo il Losanna a Cornaredo

Swisstxt

22.2.2026 - 18:37

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Super League | 26° turno | stagione 25/26

22.02.2026

Ha finalmente messo fine al suo periodo di pareggi il Lugano, e lo ha fatto battendo a Cornaredo 2-1 il Losanna al termine di una partita sofferta.

I bianconeri hanno cominciato meglio, anche se nella prima frazione le occasioni sono state poche.

Ci ha pensato Grgic con un guizzo a pescare Steffen per l'1-0 al 36'. Nella ripresa dopo un gol annullato ai vodesi, con caparbietà Dos Santos ha trovato il raddoppio.

Dopo un altro intervento VAR (rigore nei fatti tolto agli ospiti), i romandi hanno accorciato con Mollet dando il la a un finale difficile per il Lugano che ha però tenuto botta.

