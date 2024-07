Aliseda ha aperto le marcature su rigore Ti-Press

748 di Cornaredo il Parma, neopromosso in Serie A.

Swisstxt

A una settimana esatta dal debutto in Super League, in casa contro il GC, un Lugano già in palla ha sconfitto 3-1 davanti ai 2’ Aliseda dopo nemmeno 30» dal fischio d’inizio si è procurato un calcio di rigore poi perfettamente trasformato, mentre Cimignani ha raddoppiato al 14’ con una bella conclusione incrociata. Andati sul 3-0 con Mahou al 72', i bianconeri hanno incassato il gol ospite proprio allo scadere. Per gli uomini di Croci-Torti, assente per malattia, resta ancora un test, quello di mercoledì con l'Inter.

