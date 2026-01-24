Lugano – Winterthur 4:1 Super League | 21° turno | stagione 25/26 24.01.2026

Il Lugano ha festeggiato il suo quinto successo consecutivo battendo per 4 a 1 il Winterthur a Cornaredo.

Nella prima sfida casalinga del 2026 i bianconeri non hanno avuto problemi a superare il fanalino di coda.

Al 13' Grgic ha firmato il vantaggio con una splendida punizione e poco prima della pausa, tra il 42' e il 44', Behrens e Zanotti hanno messo una seria ipoteca sulla seconda vittoria dell'anno.

Nella ripresa Hunziker e Belhadj hanno fissato il punteggio.

Grazie ai 3 punti la squadra di Croci-Torti si è issata al 2o posto in attesa delle partite di domenica.