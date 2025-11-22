  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Super League Il Lugano batte la capolista

Swisstxt

22.11.2025 - 22:26

I bianconeri hanno giocato alla pari con la capolista.
I bianconeri hanno giocato alla pari con la capolista.
KEYSTONE

Con una prestazione solida e sorretto da un Saipi in formato muraglia, il Lugano è andato a espugnare per 1-0 Thun, quando si è ritrovato in 10 per l'espulsione di Bislimi, ma ha trovato la rete della vittoria con Cassano.

SwissTXT

22.11.2025, 22:26

22.11.2025, 22:31

I bianconeri hanno giocato alla pari con la capolista, ma senza creare grossi pericoli per 85'.

I padroni di casa invece hanno costretto il numero 1 sottocenerino a sfoderare un paio di interventi provvidenziali.

Dopo il rosso al numero 25 che ha fatto imbufalire Croci-Torti, l'italiano ha colpito su una ripartenza per un successo insperato a quel punto.

I più letti

Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
La mamma di Federica Brignone: «Ha rischiato l'amputazione, ora vorrei che smettesse»
Una famiglia americana fugge dal Texas alla Russia... e il papà finisce subito al fronte
Addio Ornella Vanoni, il dolore di Fabio Fazio: «Non ero pronto a questo»

Altre notizie

Bundesliga. Manzambi segna la prima rete stagionale, al Bayern, ma non basta

BundesligaManzambi segna la prima rete stagionale, al Bayern, ma non basta

Challenge League. ACB battuto dal Vaduz

Challenge LeagueACB battuto dal Vaduz

Calcio. La Svizzera U17 eliminata ai Mondiali in Qatar

CalcioLa Svizzera U17 eliminata ai Mondiali in Qatar