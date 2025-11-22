I bianconeri hanno giocato alla pari con la capolista. KEYSTONE

Con una prestazione solida e sorretto da un Saipi in formato muraglia, il Lugano è andato a espugnare per 1-0 Thun, quando si è ritrovato in 10 per l'espulsione di Bislimi, ma ha trovato la rete della vittoria con Cassano.

SwissTXT Swisstxt

I padroni di casa invece hanno costretto il numero 1 sottocenerino a sfoderare un paio di interventi provvidenziali.

Dopo il rosso al numero 25 che ha fatto imbufalire Croci-Torti, l'italiano ha colpito su una ripartenza per un successo insperato a quel punto.