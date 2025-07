La gioia del capitano di serata Ti-Press

Europa League e che poi domenica sfiderà proprio il Thun in casa nella 1a partita della Super League.

Si è conclusa con un successo per 2-0 a Cornaredo sulla Pro Vercelli la preparzione estiva del Lugano, che giovedì affronterà a Thun i rumeni del Cluj nell’andata del 2o turno di qualificazione all’ Ad aprire le marcature è stato il capitano di serata Steffen, autore al 43’ di una splendida conclusione al volo di sinistro su assist di Bislimi. Il numero 25 è poi stato all’origine al 59’ anche del raddoppio dell’FCL, visto che il suo tiro in porta è stato deviato in rete da Koutsias.