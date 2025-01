Przybylko KEY

Il Lugano ha chiuso il ritiro di Marbella pareggiando per 3-3 contro il Colonia, formazione di alta classifica in Zweite Bundesliga.

In un match disputato su quattro tempi da 30' per permettere a tutti i giocatori di mettere minuti nelle gambe, i bianconeri si sono portati dapprima sul 2-0 con Przybylko e Cimignani e poi sul 3-1 grazie alla seconda marcatura in altrettante gare di Koutsias.

I tedeschi verso il 90' hanno poi trovato due reti in rapida successione.

Da valutare le condizioni di Marques, uscito per un problema a un ginocchio, mentre si è rivisto Aliseda.