Il Lugano ha confermato il ricorso per la partita contro il Losanna, chiedendone la ripetizione a causa di un presunto errore nel protocollo VAR.
Il Lugano ha confermato il protesto depositato durante la partita pareggiata per 1-1 contro il Losanna a Cornaredo: i bianconeri hanno richiesto la ripetizione dell’incontro per una violazione del protocollo VAR».
Protagonista dell'episodio è stato Urs Schnyder, che dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Karim Sow, è stato richiamato dal VAR per un possibile rosso diretto per fallo da ultimo uomo.
Dopo aver visionato il filmato, il direttore di gara ha sì optato per un rosso diretto, annullando poi lo stesso per un precedente fuorigioco di Renato Steffen.