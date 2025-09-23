  1. Clienti privati
Intervento del VAR Il Lugano conferma il protesto, vuole rigiocare la partita col Losanna

Swisstxt

23.9.2025 - 12:22

Episodio controverso
Episodio controverso
KEY

Il Lugano ha confermato il ricorso per la partita contro il Losanna, chiedendone la ripetizione a causa di un presunto errore nel protocollo VAR.

SwissTXT

23.09.2025, 12:22

23.09.2025, 12:23

Un errore del VAR?. Scena controversa in Lugano-Losanna: Sow doveva essere espulso? I bianconeri fanno ricorso

Un errore del VAR?Scena controversa in Lugano-Losanna: Sow doveva essere espulso? I bianconeri fanno ricorso

Il Lugano ha confermato il protesto depositato durante la partita pareggiata per 1-1 contro il Losanna a Cornaredo: i bianconeri hanno richiesto la ripetizione dell’incontro per una violazione del protocollo VAR».

Protagonista dell'episodio è stato Urs Schnyder, che dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Karim Sow, è stato richiamato dal VAR per un possibile rosso diretto per fallo da ultimo uomo.

Dopo aver visionato il filmato, il direttore di gara ha sì optato per un rosso diretto, annullando poi lo stesso per un precedente fuorigioco di Renato Steffen.

