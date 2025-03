Vasilije Janjicic con la maglia del Thun. Keystone

Vasiilije Janjicic è convinto che i bianconeri sapranno superare l'ostacolo Celje in Conference. «Per me il Lugano è il chiaro favorito in questi ottavi di finale», dice il centrocampista del Thun ai microfoni di blue Sport. Il 26enne sa di cosa parla, visto che ha giocato per un anno e mezzo con il Celje prima di trasferirsi nell'Oberland bernese.

Lo zurighese è ancora in contatto con alcuni dei suoi ex compagni. «La squadra ha qualità, come abbiamo visto nelle precedenti apparizioni in Conference League. Il Celje ha alcuni giocatori forti e individuali che vogliono giocare a calcio. Proprio come il Lugano. Penso che ci saranno due partite interessanti».

Janjicic rivela che i luganesi non devono temere il dodicesimo uomo. «A Celje la pallamano è lo sport dominante e giocano anche in Champions League. Anche se il club di calcio gode di molta simpatia ed è ben gestito, è messo in ombra dalla squadra di pallamano».