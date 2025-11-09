  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Super League Il Lugano espugna Basilea! Saipi salva, Behrens punisce

Swisstxt

9.11.2025 - 16:22

Basilea – Lugano 0:1

Basilea – Lugano 0:1

Super League | 13° turno | stagione 25/26

09.11.2025

Il Lugano ha conquistato un importante quanto sudato successo in casa del Basilea.

SwissTXT

09.11.2025, 16:22

09.11.2025, 16:30

I protagonisti dell'1-0 del St.Jakob-Park sono stati Saipi e Behrens e i bianconeri sono occupano ora la quarta posizione.

Nel primo tempo sono stati i renani a creare più gioco, ma le loro speranze si sono infrante sul portiere kosovaro, che ha parato anche il rigore di Shaqiri, oltre a compiere altri due interventi di puro istinto.

Nella ripresa il Lugano è partito meglio, ma è riuscito a pungere solo con il contropiede lanciato da Dos Santos e finalizzato da Behrens.

I più letti

Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»
L'ex di Serie A Mario Frick: «Da giocatore ero dipendente dalle scommesse e pieno di debiti»
Favino si confessa: «Sembro affidabile, ma sono stato un bugiardo cronico»
Il Lugano espugna Basilea! Saipi salva, Behrens punisce
Uomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»

Altre notizie

ATP Finals. Alcaraz parte vincendo contro De Minaur

ATP FinalsAlcaraz parte vincendo contro De Minaur

MotoGP. Bezzecchi domina in Portogallo

MotoGPBezzecchi domina in Portogallo

Euro Hockey Tour. Svizzera stesa anche dalla Cechia

Euro Hockey TourSvizzera stesa anche dalla Cechia

Swiss Athletics Night. Ditaji Kambundji e Simon Ehammer premiati

Swiss Athletics NightDitaji Kambundji e Simon Ehammer premiati

Video correlati

Vaduz – Stade-Lausanne 3:2

Vaduz – Stade-Lausanne 3:2

Challenge League | 13° turno | stagione 25/26

09.11.2025

Basilea – Lugano 0:1

Basilea – Lugano 0:1

Super League | 13° turno | stagione 25/26

09.11.2025

Servette – Thun 0:1

Servette – Thun 0:1

Super League | 13° turno | stagione 25/26

08.11.2025

Atlético - Levante 3-1

Atlético - Levante 3-1

LALIGA | 12ème journée | Saison 25/26

08.11.2025

Vaduz – Stade-Lausanne 3:2

Vaduz – Stade-Lausanne 3:2

Basilea – Lugano 0:1

Basilea – Lugano 0:1

Servette – Thun 0:1

Servette – Thun 0:1

Atlético - Levante 3-1

Atlético - Levante 3-1

Più video