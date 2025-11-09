Il Lugano espugna Basilea! Saipi salva, Behrens punisce

Basilea – Lugano 0:1 Super League | 13° turno | stagione 25/26 09.11.2025

Il Lugano ha conquistato un importante quanto sudato successo in casa del Basilea.

SwissTXT Swisstxt

I protagonisti dell'1-0 del St.Jakob-Park sono stati Saipi e Behrens e i bianconeri sono occupano ora la quarta posizione.

Nel primo tempo sono stati i renani a creare più gioco, ma le loro speranze si sono infrante sul portiere kosovaro, che ha parato anche il rigore di Shaqiri, oltre a compiere altri due interventi di puro istinto.

Nella ripresa il Lugano è partito meglio, ma è riuscito a pungere solo con il contropiede lanciato da Dos Santos e finalizzato da Behrens.