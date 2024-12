Lucerna – Lugano 1:4 Credit Suisse Super League // 17° turno // stagione 24/25 07.12.2024

Il Lugano si è prontamente riscattato dopo il passo falso di settimana scorsa a Ginevra.

Swisstxt

Di scena ancora in trasferta, la compagine di Croci-Torti ha colto una convincente vittoria superando per 4-1 il Lucerna e salendo così almeno momentaneamente in vetta alla SL.

Nonostante le fatiche di Coppa Svizzera, i ticinesi hanno offerto una prova molto solida, trovando i tre punti grazie a due rigori, trasformati da Grgic e Steffen, e alla rete di Belhadj, servito dal solito Zanotti.

La ciliegina sulla torta l'ha poi messa all'ultimo secondo Bottani, al suo primo gol in questo campionato.

Swisstxt