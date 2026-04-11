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Super League Il Lugano batte lo Zurigo e si presenterà al Championship Group forte del terzo posto

Swisstxt

11.4.2026 - 20:16

Zurigo – Lugano 0:1

Zurigo – Lugano 0:1

Super League | 33° turno | stagione 25/26

11.04.2026

Il Lugano si presenterà al Championship Group forte del terzo posto con 57 punti: il merito è del terzo 1-0 stagionale inflitto allo Zurigo.

SwissTXT

11.04.2026, 20:16

11.04.2026, 20:30

Poco entusiasmante il primo tempo del Letzigrund, in cui i bianconeri hanno fatto la partita, ma hanno peccato di imprecisione.

E poco prima della pausa hanno pure perso Mai, poiché ha avuto la peggio in testa contro testa.

Al 61' la truppa di Croci-Torti ha poi trovato il gol decisivo del miglior momento dei padroni di casa: lancio di Saipi, spizzata di Koutsias per Steffen e rete del numero 11, freddo e preciso a tu per tu con il portiere.

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11.04.2026

Zurigo – Lugano 0:1

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Super League | 33° turno | stagione 25/26

11.04.2026

Rapperswil-Jona – Wil 2:0

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Barcelona – Espanyol 4-1

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Zurigo – Lugano 0:1

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