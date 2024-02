Lugano KEY

Con grande carattere e determinazione, il Lugano è riuscito a rallentare la marcia della capolista YB.

Tre volte in svantaggio, ma sempre in grado di replicare, i bianconeri hanno infine strappato un preziosissimo 3-3. Non pervenuti nei primi minuti, in cui Colley ha subito sbloccato il punteggio, i padroni di casa sono poi gradualmente cresciuti, fino all'1-1 di Bislimi (45'). Un gol che ha aperto la via al pazzo secondo tempo: stavolta è toccato ad Hajrizi e Celar (prima fermato dal VAR) ripristinare la parità. Nel finale, dove si è rivisto Bottani, grosso spavento per il palo di Itten.

Swisstxt