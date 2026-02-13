Essere nei primi sei in classifica dopo 33 partite di Super League per qualificarsi al Championship Group, raggiungere la finale di Coppa Svizzera (e vincerla) e disputare una fase campionato di una coppa europea.

Calcio Il Lugano lancia la nuova stagione di Super League e ha degli obiettivi chiari

Gli obiettivi sportivi del Lugano per l’annata 2026-27, esposti oggi durante la tradizionale conferenza stampa d’inizio stagione, sono ben chiari.

«Faremo di tutto per raggiungere i traguardi fissati dalla società – ha dichiarato mister Mattia Croci-Torti – Ci stiamo allenando bene e starà a noi mostrare di avere sempre un po' più di fame rispetto ai nostri avversari».