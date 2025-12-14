  1. Clienti privati
Ecco gli highlights Il Lugano ne fa 4 e supera il Servette, con un avvio di gara magistrale

Swisstxt

14.12.2025 - 18:31

Lugano – Servette 4:2

Lugano – Servette 4:2

Super League | 17° turno | stagione 25/26

14.12.2025

La bestia nera stavolta non ha fatto paura al Lugano.

SwissTXT

14.12.2025, 18:31

14.12.2025, 19:31

I bianconeri, a Cornaredo, hanno sconfitto 4-2 il Servette e i tre punti conquistati con la seconda vittoria nelle ultime 13 sfide di Super League con i ginevrini hanno permesso loro di salire a quota 27, alla pari del Sion quinto.

L'avvio di partita del Lugano è stato da sogno: 1-0 di Papadopoulos al 5', rigore trasformato da Grgic - il 21esimo di fila - al 18' e 3-0 di Bislimi al 24'. La rete di Douline al 40' ha un po' incrinato le certezze dei ticinesi, tornati sul +3 al 52' ancora con Papadopoulos. Mraz ha solo abbellito il risultato per suoi a 20' dalla fine.

