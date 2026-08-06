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Il Lugano fa il minimo indispensabile, ma mette un piede ai playoff di Conference League. Nell'andata del terzo turno preliminare, i bianconeri superano 2-0 il Runavik all'AIL Arena, conquistando un vantaggio prezioso in vista del ritorno alle Isole Faroe.
La formazione di Mattia Croci-Torti, complice il caldo, gli impegni ravvicinati e un ampio turnover, fatica a imporre il proprio ritmo. Dopo il vantaggio firmato da Pihlström al primo affondo, il Lugano spreca diverse occasioni per chiudere la partita e rischia persino il pareggio nel finale di primo tempo.
Nella ripresa i ticinesi alzano gradualmente il livello, trovando maggiore incisività soprattutto dopo i cambi. Dopo due legni colpiti da Delcroix, all'80' Behrens devia in rete un tiro-cross di Zanotti e firma il definitivo 2-0.
Un risultato che offre maggiore serenità in vista del ritorno e avvicina il Lugano al playoff di Conference League.