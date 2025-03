Lugano – Zurigo 0:3 Credit Suisse Super League // 26° turno // stagione 24/25 02.03.2025

Il Lugano non fa più parte del treno di testa.

Swisstxt

I bianconeri, troppo imprecisi con il pallone tra i piedi, sono stati battuti per 3-0 dallo Zurigo a Cornaredo e in classifica hanno ora tre punti da recuperare alle squadre in vetta.

La formazione di Moniz ha aperto le danze al 24' con Zuber, il quale ha finalizzato un contropiede propiziato da un errore di Doumbia.

I ticinesi non si sono dati per vinti e hanno creato diverse occasioni interessanti. A inizio ripresa si è rivelato fatale un altro errore di Doumbia, che ha portato al gol di Markelo.

Zuber ha infine definito il punteggio su rigore.